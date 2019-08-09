- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. رسائل حاسمة في مؤتمر الحج: مستعدون لكل طارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. رسائل حاسمة في مؤتمر الحج: مستعدون لكل طارئ
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حمل المؤتمر الصحفي الثاني للحج العديد من الرسائل الحاسمة بشأن الاستعداد لأي طارئ وردع أي محاولات للخروج عن النظام.
وتحت عنوان “مستعدون لكل طارئ.. وهاجسنا الحقيقي ماذا يرغب الحاج”، نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص أبرز ما قيل في المؤتمر.
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، أن قوات المملكة ستردع كل من تسوّل له نفسه مخالفة الإجراءات والأنظمة.
وقال اللواء عطية خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج الذي عقد اليوم: إن مَن لا تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا الرادعة في الحق.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام: نتابع حملات الحج الوهمية التي تهدف لاستغلال ضحاياها وخداعهم ونتخذ إجراءات نظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رسائل حاسمة في مؤتمر الحج: مستعدون لكل طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.