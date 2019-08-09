فيديو.. رسائل حاسمة في مؤتمر الحج: مستعدون لكل طارئ

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حمل المؤتمر الصحفي الثاني للحج العديد من الرسائل الحاسمة بشأن الاستعداد لأي طارئ وردع أي محاولات للخروج عن النظام.

وتحت عنوان “مستعدون لكل طارئ.. وهاجسنا الحقيقي ماذا يرغب الحاج”، نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص أبرز ما قيل في المؤتمر.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، أن قوات المملكة ستردع كل من تسوّل له نفسه مخالفة الإجراءات والأنظمة.

وقال اللواء عطية خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج الذي عقد اليوم: إن مَن لا تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا الرادعة في الحق.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام: نتابع حملات الحج الوهمية التي تهدف لاستغلال ضحاياها وخداعهم ونتخذ إجراءات نظامية بحقهم.