الحج والعمرة تتواصل مع الحجاج بـ13 لغة وتبث 372 رسالة

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة توعوية وتثقيفية تغطي أغلب استفسارات الحجاج والإجراءات والتنظيمات، وتتناول جوانب عديدة في النسك بعنوان حجك بلغتك، من خلال ما مجموعه 372 رسالة مركزة وشاملة بداية من طرق التسجيل في شركات ومؤسسات الحج مرورًا بأركان الحج وسننه تحت عنوان الحديث الشريف “خذوا عني مناسككم” وحتى طواف الوداع والمغادرة، وتأتي المبادرة التي انطلقت بـ34 رسالة وترجمت بشكل موسع إلى 13 لغة، وهي: العربية، الأوردو، التركية، التايلندية، الروسية، الفلبينية، الهندية، الفرنسية، الفارسية، الصينية، البنجلاديشية، الإنجليزية، الملاوية، الإندونيسية.

وبين مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة، أيمن بن محمد العرفج، أنه وبالتزامن مع إطلاق مبادرة حجك بلغتك، عبر حساب وزارة الحج والعمرة @HajMinistry ;lh دشنت وزارة الحج والعمرة حسابها الجديد باللغة الإنجليزية [email protected]، وكذلك حساب الوزارة الجديد للتواصل العالمي [email protected]، وذلك في سبيل الوصول لجمهور أوسع وتحقيق تفاعل أكبر، وتوظيف التقنية بطريقة أمثل، ومن أجل نقل صورة المملكة المضيافة إلى كل العالم ونشر الطمأنينة والتآلف بين ضيوف الرحمن.

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وأوضح مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن في كافة مراحل رحلتهم، وبمتابعة واهتمام من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان لقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبهدف توفير كافة المعلومات الرصينة وموثوقة المصدر، وفي سبيل القضاء على حملات الحج الوهمية، ونشر كل ما يسهم في التيسير على الحجاج ومساعدة العاملين في منظومة الحج والعمرة.

وأشار العرفج إلى أن مبادرة حجك بلغتك تهدف إلى التوسع في التواصل مع الحجاج بلغاتهم من خلال صياغة توعوية وتثقيفية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الوصول للمسلمين من جميع من أنحاء العالم ونشر الوعي الكافي للحجاج قبل قدومهم وخلال رحلتهم الإيمانية بكل ما يتعلق بأنظمة وتعليمات الحج، بالإضافة إلى رسائل تتعلق بكيفية أداء النسك، ورسائل إثرائية.