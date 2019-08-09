السفير المطيري: لم يتم احتجاز سعوديات بمطار جورجيا

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، عبدالله بن حجاج المطيري، ما تداول بشأن احتجاز عائلة سعودية بمطار باتومي، مشددًا على أن الأمر ما هو إلا اختلاف في دفع مبالغ نقدية مع شركة سياحية جورجية.

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وأضاف المطيري، أن السفارة بطور الوصول إلى حل مع الجانب الأمني لإنهاء الموضوع بين الطرفين والسماح للعائلة السعودية بالسفر قريبًا، بحسب تصريحاته إلى “عكاظ”.

وكان وسم قد تداوله مواطنون ومقيمون اليوم باسم “احتجاز سعوديات بمطار جورجيا”، وأثار حالة من الجدل بشأن أسباب الأزمة.