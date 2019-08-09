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خلّصت "الصحة" -بفضل الله- حاجة سورية من ورم في مؤخرة الدماغ يبلغ حجمه حوالي ٥ سم، وذلك بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.
وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة السورية القادمة لآداء فريضة الحج من الجمهورية التركية، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر ٦٠ عاماً، وقرر إجراء عملية إزالة الورم رغم خطورة الحالة؛ نظراً لوقوع الورم بجوار الأوردة الرئيسة بالمخيخ.
الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.
وبدأت حالة الحاجة السورية في التحسن؛ حيث يتم الإعداد لمساعدتها في إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية.
الحاجة "غالية نور الدين" زفّت بشرى نجاح عمليتها الجراحية لأبنائها وبناتها في تركيا وبيروت؛ حيث أخبرتهم بتحسن حالتها عبر مكالمة فيديو من داخل المستشفى.
تقول الحاجة إنها تقيم منذ ٤ سنوات في تركيا، وبعد شعورها بالآلام في الرأس راجعت عدة مستشفيات ولكن تعذّر إجراء العملية لها.
وتضيف: "قدمت لآداء فريضة الحج، ونتيجة الآلام راجعت مستشفى النور التخصصي فقرر الأطباء إجراء العملية، ولله الحمد تكللت بالنجاح".
وقدمت الحاجة شكرها للحكومة السعودية على اهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن، مشيدة بالخدمات الطبية المتقدمة والرعاية الفائقة لضيوف الرحمن.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 09:51 PM
زفّت بشرى نجاح عمليتها لبناتها عبر "مكالمة فيديو""الصحة" تخلّص الحاجة السورية "غالية" من ورم في الدماغ.. بعد تعذر إجراء عمليتها خارج المملكة
خلّصت "الصحة" -بفضل الله- حاجة سورية من ورم في مؤخرة الدماغ يبلغ حجمه حوالي ٥ سم، وذلك بعد أن عانت من الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.
وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة السورية القادمة لآداء فريضة الحج من الجمهورية التركية، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر ٦٠ عاماً، وقرر إجراء عملية إزالة الورم رغم خطورة الحالة؛ نظراً لوقوع الورم بجوار الأوردة الرئيسة بالمخيخ.
الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.
وبدأت حالة الحاجة السورية في التحسن؛ حيث يتم الإعداد لمساعدتها في إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية.
الحاجة "غالية نور الدين" زفّت بشرى نجاح عمليتها الجراحية لأبنائها وبناتها في تركيا وبيروت؛ حيث أخبرتهم بتحسن حالتها عبر مكالمة فيديو من داخل المستشفى.
تقول الحاجة إنها تقيم منذ ٤ سنوات في تركيا، وبعد شعورها بالآلام في الرأس راجعت عدة مستشفيات ولكن تعذّر إجراء العملية لها.
وتضيف: "قدمت لآداء فريضة الحج، ونتيجة الآلام راجعت مستشفى النور التخصصي فقرر الأطباء إجراء العملية، ولله الحمد تكللت بالنجاح".
وقدمت الحاجة شكرها للحكومة السعودية على اهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن، مشيدة بالخدمات الطبية المتقدمة والرعاية الفائقة لضيوف الرحمن.
، "الصحة" تخلّص الحاجة السورية "غالية" من ورم في الدماغ.. بعد تعذر إجراء عمليتها خارج المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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