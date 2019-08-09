، مصادر توضح قصة الطبيب السعودي المشرف على حالة رئيس وزراء كندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تعيينه في مستشفى حكومي قبل ١٢ سنة.. وابتُعث من الجامعة.. والخبر قديم

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة المتداولة عن مشاركة طبيب سعودي؛ ليصبح ضمن أعضاء الفريق الطبي المشارك في علاج رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريستيان؛ إذ تبيّن أن القصة حدثت في عام ٢٠١٠م خلال فترة ابتعاث الطبيب السعودي وليد الحربي من جامعة الملك سعود.

ووفقًا للمعلومات، عُيِّن الطبيب في مستشفى الملك خالد الجامعي بجامعة الملك سعود في عام منتصف عام 1427هـ، ‏‫وابتُعث من الجامعة للدراسة في كندا بتاريخ 1429/ 06/ 27هـ، ثم أُعطي بعثة لإكمال التخصص الدقيق في أمريكا.

وتُبيِّن المعلومات عدم صحة ما تضمنته الرسالة المتداولة عن رفض قبول الطبيب في المستشفيات؛ إذ اتضح أن الطبيب يعمل في مستشفى حكومي منذ أكثر من ١٢ سنة.