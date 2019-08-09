، وفد الرياضة يزور ملعب "الظاهرة" بجبال الحشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - شيده مواطن بجهود شخصية وبتكلفة بلغت مليوني ريال

زار وفد الهيئة العامة للرياضة ملعب جبال الحشر، بناء على توجيهات رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للوقوف على ملعب الظاهرة، والذي نشرت الخليج 365 تفاصيله أخيراً، ولقي أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي شيده المواطن محمد حربان الحريصي في جبال الحشر.

وتفصيلاً، أقام الوفد اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى رياني، في مركز جبال الحشر بحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجبال الحشر مفرح الحريصي ومالك الملعب محمد حربان.

وانتقل الوفد إلى الملعب حيث اطلع على الموقع وشاهد ذلك المنجز واستمع لمعوقات استكماله وتاريخ إنشاء هذا الملعب.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريراً مفصلاً عن الملعب عنوانه "هذا ما فعلته عزيمة الرجال في صلد الجبال.. ملعب ومدرجات لعشاق كرة القدم"، ذكرت فيه فكرة إنشاء الملعب ومراحل بنائه.

وبدأ المواطن محمد حربان الحريصي مشروعه عام ٢٠٠٣، ولا يزال العمل مستمراً حتى اليوم في الملعب بجهود شخصية منه، وقد جعله شغله الشاغل، وهو حلم راوده منذ تلك الفترة.

وظل المواطن الحريص يعمل على نحته لأكثر من 10 سنوات، حيث يتسع الملعب لـ 20 ألف متفرج، وكلفه العمل به ما يقارب مليوني ريال.

ويُقام على أرض الملعب بطولة أمير منطقة جازان، فيما لا يزال الملعب بحاجة إلى زراعته وإنارته بشكل كامل، واستكمال تجهيز أروقته حتى يصبح ملعباً نموذجياً.

Advertisements