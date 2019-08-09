، الهلال الأحمر يخصص ٣٣ مركزاً إسعافياً و٩٦ سيارة إسعاف و٣٥٢ مسعفاً ،

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كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزاً إسعافياً مؤقتاً ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.
ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.
وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة الأستاذ أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيراً إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.
وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتاً إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 09:16 PM
لخدمة الحجاج بمشعر عرفات
كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزاً إسعافياً مؤقتاً ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.
ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.
وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة الأستاذ أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيراً إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.
وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتاً إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.
، الهلال الأحمر يخصص ٣٣ مركزاً إسعافياً و٩٦ سيارة إسعاف و٣٥٢ مسعفاً ،
المصدر : الخليج 365
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