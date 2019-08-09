قطار سريع ينقل الحجاج من المدينة إلى مكة المكرمة في وقت قياسي

نشرت اليوم قناة فضائية، روسيا اليوم، صباح اليوم الجمعة، تقرير لها يحتوي على قطار سريع يقوم بنقل الحجاج من داخل المدينة المنورة، حيث أن قناة «اسوشيتد برس»، نشرت فيديو لقطار سريع جديد ينقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسرعة كبيرة، وان القطار يسير بسرعة بنحو 300 كم في ساعة، واستغرقت الرحلة من المدينة إلى مكة من خلال القطار السريع 3 ساعات فقط.

حيث قد أعلنت المديرية العامة للجوزات السعودية، يوم أمس الخميس بأن عدد الحجاج القادمين حتى يقوموا بأداء مناسك الحج من الخارج من خلال المنافذ الجوية البحرية والبرية فقد بلغ عددهم نحو 819.790 حاج وحاجة.