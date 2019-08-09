حج / نائب رئيس مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية يشيد بنظام إصدار تأشيرة الحج عبر الإنترنت



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أشاد نائب رئيس مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية علي أحمد الصيفي بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية في إصدار تأشيرات الحج عبر الانترنت.

وقال علي أحمد الصيفي في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة شمل عددًا من المسلمين في أمريكا اللاتينية، مشيداً بمستوى التسهيلات والتنظيم على المستوى الطبي والأمني والتنسيقي.

// انتهى //

21:54ت م

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منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأشاد نائب رئيس مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية علي أحمد الصيفي بالنقلة النوعية التي حققتها وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية في إصدار تأشيرات الحج عبر الانترنت.وقال علي أحمد الصيفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المسلمين اعتادوا من قبل على السفر عبر الطائرة إلى العاصمة البرازيلية لإكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج، أما اليوم فإنهم يصدرون تأشيرة الحج عبر الانترنت في أماكنهم وفي وقت قياسي.وأشار إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة شمل عددًا من المسلمين في أمريكا اللاتينية، مشيداً بمستوى التسهيلات والتنظيم على المستوى الطبي والأمني والتنسيقي.// انتهى //21:54ت م0251

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