حج / أحد المصابين والناجين من الهجوم الإرهابي في مدينة كرايستشيرش بروي تفاصيل إصابته والهجوم على جامع النور



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

وصف أحد الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين أثناء خطبة الجمعة في جامع النور بأنها كانت لحظات عصيبة ومؤلمة.

واستهل أحمد شاه فيروز مواطن نيوزيلندي من أصول أفغانية بأنه أصيب بأكثر من طلق ناري في الظهر خلفت له إعاقة دائمة منعته من ممارسة الحياة بالشكل والطبيعي ومن العمل أيضاً.

وقال أحمد شاه فيروز في تصريح لوكالة الأنباء

وتابع يقول بقي عدة شهور يعاني جسداً ونفسياً من أثار صدمة الحادثة ولم يكن من السهل التعافي منها بسرعة، مبينًا أنه عندما علم بخبر شموله ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج العمرة بدأ يشعر بمعنى أكثر لحياته خاصة وأن الضيافة لأداء فريضة الحج.

وأشار محمد شاه أن ضيافة خادم الحرمين الشريفين كان لها الأثر البالغ في التعافي والانسجام مع الحياة مرة أخرى، مشيداً بتعاون القائمين على البرنامج في ضم وشمول أخيه اللي يعمل على مساعدته في تنقله وحركته أثناء التنقل في المشاعر المقدسة.

// انتهى //

21:53ت م

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منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسوصف أحد الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين أثناء خطبة الجمعة في جامع النور بأنها كانت لحظات عصيبة ومؤلمة.واستهل أحمد شاه فيروز مواطن نيوزيلندي من أصول أفغانية بأنه أصيب بأكثر من طلق ناري في الظهر خلفت له إعاقة دائمة منعته من ممارسة الحياة بالشكل والطبيعي ومن العمل أيضاً.وقال أحمد شاه فيروز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : في تاريخ 15 مارس وأثناء تواجده في جامعة النور لحضور خطبة الجمعة سمع صوت إطلاق نار من البوابة الخلفية الرئيسة من الجامع وما لبث قليلاً حتى دخل عليهم رجل مسلح وبدأ بتصفية المصلين بسلاح رشاش مخلفاً بعمله الإرهابي أكثر من 51 شهيداً وعشرات الجرحى ، مضيفًا أنه تم نقله إلى المستشفى وأجريت له ثلاث عمليات طارئة في الظهر ، نوًم على إثرها في المستشفى 25 يوماً لتلقي العلاج.وتابع يقول بقي عدة شهور يعاني جسداً ونفسياً من أثار صدمة الحادثة ولم يكن من السهل التعافي منها بسرعة، مبينًا أنه عندما علم بخبر شموله ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج العمرة بدأ يشعر بمعنى أكثر لحياته خاصة وأن الضيافة لأداء فريضة الحج.وأشار محمد شاه أن ضيافة خادم الحرمين الشريفين كان لها الأثر البالغ في التعافي والانسجام مع الحياة مرة أخرى، مشيداً بتعاون القائمين على البرنامج في ضم وشمول أخيه اللي يعمل على مساعدته في تنقله وحركته أثناء التنقل في المشاعر المقدسة.// انتهى //21:53ت م0250

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.