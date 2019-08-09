حج / الحاج ربيش اليمني يشكر القيادة على استضافتهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

عبر الحاج ربيش محمد علي من جمهورية اليمن الشقيقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافتهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، في لفتة أخوية حانية تؤكد عمق العلاقات.

وقال الحاج اليمني ، أحد ضباط القطاعات العسكرية في اليمن والمشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل : لقد وقفت المملكة العربية

وأضاف أن برنامج الاستضافة من خادم الحرمين الشريفين لا يقتصر على جمهورية اليمن بل للأمة الإسلامية، مشيداً بما وجده من استقبال وحفاوة وترحيب وابتسامة، من قبل القائمين على البرنامج ، منوهاً بأن كل الترتيبات والتسهيلات التي أعدت لهم منذ مغادتهم من اليمن حتى وصولهم لأرض المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ جاءت لخدمتهم وراحتهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

// انتهى //

21:52ت م

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منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسعبر الحاج ربيش محمد علي من جمهورية اليمن الشقيقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على استضافتهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، في لفتة أخوية حانية تؤكد عمق العلاقات.وقال الحاج اليمني ، أحد ضباط القطاعات العسكرية في اليمن والمشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل : لقد وقفت المملكة العربية السعودية بجانبنا لنصرة الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي والإرهابية المدعومة من إيران.وأضاف أن برنامج الاستضافة من خادم الحرمين الشريفين لا يقتصر على جمهورية اليمن بل للأمة الإسلامية، مشيداً بما وجده من استقبال وحفاوة وترحيب وابتسامة، من قبل القائمين على البرنامج ، منوهاً بأن كل الترتيبات والتسهيلات التي أعدت لهم منذ مغادتهم من اليمن حتى وصولهم لأرض المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ جاءت لخدمتهم وراحتهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.// انتهى //21:52ت م0249

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