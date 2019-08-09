حج / وزارة الحج والعمرة تتواصل مع الحجاج بـ 13 لغة وتبث 372 رسالة عبر مبادرة #حجك_بلغتك



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة توعوية وتثقيفية تغطي أغلب استفسارات الحجاج والإجراءات والتنظيمات، وتتناول جوانب عديدة في النسك بعنوان #حجك_بلغتك، من خلال ما مجموعه 372 رسالة مركزة وشاملة بداية من طرق التسجيل في شركات ومؤسسات الحج مروراً بأركان الحج وسننه تحت عنوان الحديث الشريف "خذوا عني مناسككم" وحتى طواف الوداع والمغادرة .

وتأتي المبادرة التي انطلقت بـ 34 رسالة، وترجمت بشكل موسع إلى 13 لغة هي: العربية، الأوردو، التركية، التايلندية، الروسية، الفلبينية، الهندية، الفرنسية، الفارسية، الصينية، البنقلاديشية، الإنجليزية، الملاوية الإندونيسية.

وبين مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج، أنه وبالتزامن مع إطلاق مبادرة #حجك_بلغتك، عبر حساب وزارة الحج والعمرة

وأوضح مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن في كافة مراحل رحلتهم، وبمتابعة واهتمام من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان، لقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبهدف توفير كافة المعلومات الرصينة وموثوقة المصدر، وفي سبيل القضاء على حملات الحج الوهمية، ونشر كل ما يسهم في التيسيير على الحجاج ومساعدة العاملين في منظومة الحج والعمرة.

وأشار العرفج إلى أن مبادرة #حجك_بلغتك تهدف إلى التوسع في التواصل مع الحجاج بلغاتهم من خلال صياغة توعوية وتثقيفية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الوصول للمسلمين من جميع من أنحاء العالم ونشر الوعي الكافي للحجاج قبل قدومهم وخلال رحلتهم الإيمانية بكل ما يتعلق بأنظمة وتعليمات الحج، بالإضافة إلى رسائل تتعلق بكيفية أداء النسك، ورسائل إثرائية.

// انتهى //

21:52ت م

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منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واسأطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة توعوية وتثقيفية تغطي أغلب استفسارات الحجاج والإجراءات والتنظيمات، وتتناول جوانب عديدة في النسك بعنوان #حجك_بلغتك، من خلال ما مجموعه 372 رسالة مركزة وشاملة بداية من طرق التسجيل في شركات ومؤسسات الحج مروراً بأركان الحج وسننه تحت عنوان الحديث الشريف "خذوا عني مناسككم" وحتى طواف الوداع والمغادرة .وتأتي المبادرة التي انطلقت بـ 34 رسالة، وترجمت بشكل موسع إلى 13 لغة هي: العربية، الأوردو، التركية، التايلندية، الروسية، الفلبينية، الهندية، الفرنسية، الفارسية، الصينية، البنقلاديشية، الإنجليزية، الملاوية الإندونيسية.وبين مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج، أنه وبالتزامن مع إطلاق مبادرة #حجك_بلغتك، عبر حساب وزارة الحج والعمرة [email protected] دشنت وزارة الحج والعمرة حسابها الجديد باللغة الإنجليزية [email protected] ، وكذلك حساب الوزارة الجديد للتواصل العالمي [email protected] ، وذلك في سبيل الوصول لجمهور أوسع وتحقيق تفاعل أكبر، وتوظيف التقنية بطريقة أمثل، ومن أجل نقل صورة المملكة المضيافة إلى كل العالم ونشر الطمأنينة والتآلف بين ضيوف الرحمن.وأوضح مستشار الإعلام والتواصل بوزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن في كافة مراحل رحلتهم، وبمتابعة واهتمام من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان، لقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبهدف توفير كافة المعلومات الرصينة وموثوقة المصدر، وفي سبيل القضاء على حملات الحج الوهمية، ونشر كل ما يسهم في التيسيير على الحجاج ومساعدة العاملين في منظومة الحج والعمرة.وأشار العرفج إلى أن مبادرة #حجك_بلغتك تهدف إلى التوسع في التواصل مع الحجاج بلغاتهم من خلال صياغة توعوية وتثقيفية، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الوصول للمسلمين من جميع من أنحاء العالم ونشر الوعي الكافي للحجاج قبل قدومهم وخلال رحلتهم الإيمانية بكل ما يتعلق بأنظمة وتعليمات الحج، بالإضافة إلى رسائل تتعلق بكيفية أداء النسك، ورسائل إثرائية.// انتهى //21:52ت م0248

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