حج / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مدير الشؤون الدينية في القوات المسلحة



منى 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة في منى اليوم، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني وضباط الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بحضور معالي نائب الوزير الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.

وناقش معاليه خلال اللقاء أهمية الدور الذي تؤديه الإدارة الدينية للقوات المسلحة في توجيه رجال القوات المسلحة، وكل ماينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، حاثهم على احتساب الأجر واستشعار المسؤولية فيما يقومون عليه، والدور العظيم الذي يؤدونه في الدفاع عن حياض أرض الحرمين الشريفين والإسلام، مؤكداً أن هذه البلاد المباركة قامت على تحكيم الكتاب والسنة وتطبيقهما في جميع المجالات.

وأضاف معاليه: نحمد الله على أن منّ علينا بقيادة مباركة تقوم على خدمة الإسلام والمسلمين وكتاب الله تعالى ونشر الإسلام الوسطي المعتدل في العالم كله والاهتمام بأمور المسلمين وإعانة من يحتاج إلى العون.

من جانبه، ثمن مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال التوعية الإسلامية في الحج ، وتبصير الحجاج بأحكام المناسك ونشر الوسطية والاعتدال إلى جانب العناية ببيوت الله، وتجهيز المواقيت وتهيئة كافة السبل للتيسير على الحجاج ليتفرغوا لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

21:40ت م

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