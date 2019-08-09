السعودية اليوم / مقتل 28 على الأقل ونزوح الآلاف في فيضانات بالهند



مومباي 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

قالت السلطات الهندية اليوم إن الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت على ولاية كيرالا في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 28 شخصًا على الأقل وتسببت في انهيار أرضي كبير وفيضانات وعزلت بعض المناطق عما حولها.

وتم إجلاء أكثر من 64 ألف شخص وإغلاق مطار كوتشين الدولي أكثر مطارات الولاية ازدحاما والتي تعد مقصدًا شهيرًا للسائحين.

وصرح مسؤولون أن المطار الذي يقع على ضفاف نهر بيريار سيغلق حتى التاسعة والنصف بتوقيت جرينتش يوم الأحد لكن البحرية الهندية فتحت قاعدة بحرية لتستخدمها الطائرات التجارية.

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21:25ت م

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