السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يتقدم المصلين بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين



سكاكا 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

كما يستقبل سموه المهنئين من الأهالي والمشايخ والعمد والمسؤولين بصالة الاستقبالات الكبرى في قصر سموه بمدينة سكاكا في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه .

// انتهى //

21:08ت م

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