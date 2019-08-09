حجاج الإمارات يتوجهون إلى مشعر منى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات رئيس مكتب شؤون الحجاج، الدكتور محمد مطر الكعبي، إنَّ بعثة الحج الرسمية تواصل جهودها خلال فترة أداء المناسك وحتى عودة الحجاج إلى الوطن بهدف تهيئة جميع الإمكانات المناسبة.
وأشار الكعبي إلى دور مختلف الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية والتي قدَّمت نموذجاً رائداً في جودة الخدمات العالمية المقدمة للملايين من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أنَّ الحجاج بدأوا بالتحرك إلى منى لقضاء يوم التروية، صباح الجمعة، وفقاً لخطط العمل التي وضعت مسبقاً، إذ عملت لجان مكتب شؤون الحجاج خلال الأيام الماضية على توفير جميع المرافق والمخيمات لاستقبال الحجاج عبر عدد من الأعمال المتواصلة.
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