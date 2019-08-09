4 مراكز طوارئ و10 فرق إسعاف بساحات الحرم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خصصت وزارة الصحة السعودية 4 مراكز طوارئ بسعة 14 سريرا في ساحات الحرم المكي الشريف، إضافة إلى 10 فرق إسعافية مؤلفة من 10 سيارات إسعاف حديثة وعالية التجهيز وفرق طبية بكفاءة عالية ومؤهلة لاستقبال جميع أنواع الحالات بما فيها الحالات الحرجة، وموزعة على جميع ساحات المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن.





وتوزعت مراكز الطوارئ في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88، في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، وتحتوي المراكز 1 و2 و3 و4 على 3 أسرة كشف، منها واحد للإنعاش القلبي الرئوي مجهزة بأحدث الأجهزة وفق معايير الصحة في أقسام العناية المركزة.