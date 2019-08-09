جهود أمنية على كافة الأصعدة لخدمة ضيوف الرحمن

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

نجحت المملكة والقطاعات الأمنية المختلفة، في تسهيل مهمة أكثر من 2 مليون حاج وصلوا إلى المملكة ليتجمعوا في صعيد واحد ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.

وبذلت الجهات الأمنية جهود كبيرة على كافة الأصعدة في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتأمين تحركاتهم، وتفويجهم إلى مشعر منى، رافعين شعار “الشمس تغرب.. ويبقى أمنكم مشرق”.

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واتسمت حركة تفويج الحجاج اليوم السبت، يوم التروية بالانسيابية الكاملة على كافة المحاور، كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة، حيث وصول أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى منى ووصول حوالي 100 ألف حاج إلى عرفات، فيما يتبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم يوم غد السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

واتسمت الحالة الأمنية بين الحجاج بالطمأنة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقرارهم، وذلك وسط جهد ملموسة من الجهات الأمنية التي تعمل ليل نهار حتى ينتهي موسم الحج بدون حدوث أي حالات مزعجة.

ونفذت الجهات الأمنية اليوم الجمعة، الخطة الأولى للتصعيد إلى منى وتصعيد جزء من الحجاج إلى عرفة، حيث تم تنفيذ الخطط وفق ما رسم لها، فيما من المتوقع أن تتم خطة التصعيد ليوم غد إلى عرفات في وقت قياسي ووسط منظومة أمنية كاملة تتوعد من يحاول المساس بأمن الحجاج أو الوطن.

ويأتي هذا وسط استشعار كامل من الجهات الأمنية المختلفة ورجالها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ضيوف الرحمن، ووسط توجيهات ومتابعة من حكومة المملكة وقيادتها.