هكذا بدا مسجد نمرة لحظة غروب شمس اليوم

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بينت لقطات مسجد نمرة لحظة غروب شمس، اليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة، وقبل ساعات على يوم عرفة.

مسجد نَمرة بفتح النون وكسر الميم وسكونها من أهم المعالم في مشعر عرفات وبه يصلي عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في أول عهد الخلافة العباسية، في منتصف القرن الثاني الهجري، وهو يقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادي من أودية مكة المكرمة الذي نهى عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة)، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

ومر مسجد نمرة بتوسعات تمت على مرِّ التاريخ، وبعد اتساعه أصبحت مقدمة المسجد خارج عرفات، ومؤخرة المسجد في عرفات، وهناك لوحات إرشادية تشير إلى ذلك لكي يعرف الحجاج مواقفهم.