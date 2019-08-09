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شكرا لقرائتكم الفيصل: من يتهمون المملكة بالتقصير في الحج لا يستحقون الرد عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفيصل: من يتهمون المملكة بالتقصير في الحج لا يستحقون الرد عليهم
متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة
أكد أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، أن ما يقدمه رجال الأمن في موسم الحج الحالي لخدمة الحجاج يدعو إلى الفخر.
وأضاف الفيصل، خلال مؤتمر صحفي أجراه، مساء اليوم الجمعة، من منى، أنه تم تلاشي الظواهر السلبية في موسم الحج؛ وذلك بسبب الأسلوب الذي تتبعه المملكة في تطوير خدمات الحج والعمرة، حيث يتم الاستفادة من الأخطاء في كل عام وتتلافها في العام الذي يليه.
وتابع أن لجنة الحج تجتمع مرتين في السنة وهذا اهتمام كبير بالحج وخطوة للاستفادة من التجارب وتلافي الأخطاء، مضيفًا أنه لا يجب الرد على من يتهم المملكة بالتقصير في الحج لأنهم لا يستحقون الرد.
وشدد على أن الرد الوحيد على مثل هؤلاء هو العمل الجاد والنجاح فقط، مشيرًا إلى أن هناك أكثر 350 ألف شخص يعمل في خدمة ضيوف الرحمن من كافة الجهات، بالإضافة إلى الآليات والدراجات النارية وأجهزة اللاسلكي والحاسبات الآلية والمتطوعين البالغ عددهم 4 آلاف شخص.
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