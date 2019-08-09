خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين

جدة - عمرو شويل قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، إن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.

وأضاف في مؤتمر صحفي من مشعر منى، أن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألف من عسكريين ومدنيين، متابعا: “أكثر من 350 ألف عسكري ومدني في خدمة الحجاج”.

وتابع: “لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم”.