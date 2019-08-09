شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على المشككين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، أن عدد الحجيج الذين وصلوا حتى الآن بلغ أكثر من 2 مليون حاج، لافتاً إلى أن عدد القوى العاملة لخدمة الحجاج بلغ أكثر من 350 ألف من عسكريين ومدنيين.
وأشار الفيصل إلى أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.
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