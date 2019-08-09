"الخليج 365" ترصد سير العمل في «911»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
رصدت "الخليج 365" سير العمل في المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، حيث يستقبل المركز اتصالات وبلاغات المواطنين والمقيمين لتقديم جميع الخدمات لمن يحتاجها، في كل الأوقات وبعدة لغات أجنبية، وبتقنية فائقة وسرعة في الاستجابة.
كما يحتوي المركز الوطني «911» على ثلاثة أقسام، بدايةً من تلقي البلاغات، ومن ثم ترحيلها، وآخراً للمتابعة التلفزيونية والتي يصل عددها إلى 80 شاشة تستوعب متابعة 15 ألف كاميرا من الكاميرات الموزعة في العاصمة المقدسة، وإضافة إلى جزء لإدارة الأزمات.
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