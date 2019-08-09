شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يصل إلى مشعر منى للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل اليوم (الجمعة), إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي. وكان في استقبال سموه بمقر الإمارة بمنى عددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني يتقدمهم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.



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