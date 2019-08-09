السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن، اكتمال وصول نحو 2.2 مليون حاج من الداخل والخارج.
وفي مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن إجراءات تنظيم الحركة المرورية تميزت بمرونة غير مسبوقة على الطرق كافة المؤدية إلى المشاعر المقدسة.
350 ألف خيمة في مشعري منى وعرفات
600 ألف حاج يستفيدون من برنامج الإعاشة
280 ألف حاج يستفيدون من برنامج التكييف في عرفات
256 مكتبا وهميا ضبطت في مختلف مناطق المملكة
16,903 أشخاص أعيدوا لعدم حملهم تصريحا نظاميا للحج
218,696 مركبة أعيدت لمخالفتها أنظمة وتعليمات الحج
819 مقيما و49 ناقلا للحجاج بطريقة غير نظامية جرى ضبطهم
20ألف حاج قدمت لهم خدمات الطوارئ
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