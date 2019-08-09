خالد الفيصل: نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن نجاح موسم الحج هو الرد المناسب على كل المشككين، مبينا أن لجنة الحج تجتمع بعد أسبوع واحد من انتهاء الحج لبحث السلبيات والتطوير القادم.

وقدم الفيصل خلال مؤتمر صحفي في منى أمس شكره للقيادة وجميع المشاركين على ما يقومون به من جهود لخدمة حجاج بيت الله، مبينا أن عدد الحجيج تجاوز مليوني حاج، مشيرا إلى مشاركة 350 ألف عسكري ومدني في الحج، و4000 متطوع ومتطوعة، و62050 معدة وآلية.

ووقف أمير منطقة مكة المكرمة ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي، وذلك لدى وصوله أمس إلى مشعر منى، حيث كان في استقباله بمقر الإمارة بمنى عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني يتقدمهم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي.