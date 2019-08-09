متحدث الداخلية: انسيابية ومرونة غير مسبوقة في نقل حجاج التروية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى أمس، ضمن المرحلة الأولى والمتمثلة في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات، مفيدا بأن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم، وكل هذا استعداد لعملية التصعيد وعمليات النقل للتصعيد إلى مشعر عرفات التي تبدأ مع فجر اليوم، وتعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها، والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

وبين التركي خلال مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في الحج أمس أن عمليات النقل تمت بانسيابية وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي نجاح عمليات تصعيد الحجاج إلى منى، مبينا أن معدل التعطل في الحافلات بنسبة متدنية جدا بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5 إلى 6% بفضل الاستعدادات المتطورة الموفرة للحافلات التي تقل الحجاج البالغ عددهم 20,000 حاج.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العقيد سامي الشويرخ أن المرحلة الثانية من خطط وتنظيم إدارة الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها بدأت منذ الساعات الأولى، وبدأ منذ ساعات مبكرة توافد الحجاج إلى منى، مؤكدا أن جميع خطط إدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية المرتبطة بها تسير وفقط ما خطط له مسبقا.

وأفاد بأن المتابعة الجوية ترصد تنقل الحجاج على الطرق الرئيسة سواء في طرق السير المخصصة للمركبات والحافلات أو طرق المشاة المخصصة لمن يرغب في أن يتجه مباشرة إلى مشعر منى مشيا على الأقدام.

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