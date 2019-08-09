«مسك المشاعر» يهيئ 4 آلاف متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» أمس الأول برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام، الذي استمر طيلة 20 يوما في 13 مدينة من مختلف أنحاء المملكة، حيث استفاد من البرنامج 4065 متطوعا ومتطوعة، سيعملون تحت مظلة 16 جهة رسمية خلال أيام الحج المباركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبدأ البرنامج بتدريب المتطوعين المسجلين لدى وزارة الحج والعمرة ضمن برنامج «كن عونا»، ليمتد بعد ذلك ويشمل تدريب المتطوعين المسجلين لدى مختلف القطاعات الرسمية المشاركة في موسم الحج ومن بينها وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني ووزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث حضر المتطوعون ورش عمل تضمنت العديد من الجلسات التفاعلية التي مكنتهم من اكتساب مهارات ومعارف متنوعة ومتخصصة، فيما بلغ إجمالي عدد ورش العمل التي عقدت ضمن البرنامج 195 ورشة عمل حضرها المتطوعون من مختلف مناطق المملكة.

وعمل البرنامج الذي أطلق أولى ورش عمله 18 ذي القعدة الماضي، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية، وتمثلت المحاور الأساسية التي ارتكز عليها البرنامج على مفاهيم التطوع والحج، وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وأخلاقيات متطوع الحج، وكذلك التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن، بفهم وتقبل الثقافات المختلفة وفنون التعامل مع الحجاج باختلافهم، إضافة إلى منهجية استجابة المتطوع لطوارئ ومشكلات الحج وتقديم الدعم في الظروف المختلفة وتنمية مهارات العمل الجماعي في إدارة الحشود، وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

ويسعى المركز من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

المتطوعون في البرنامج

2639 شابا

1426 شابة

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مجالات عمل المتطوعين:

استقبال الحجاج وتوديعهم في المطارات والمنافذ

خدمات الترجمة والإرشاد وتوجيه التائهين في المشاعر

تنظيم وإدارة الحشود في المواقع الحيوية

التغطية الإعلامية بالموسم ونقل وقائعه

خدمات الرعاية الصحية بتعدد طرقها

دعم الجانب النفسي للحجاج وإظهار الود والترحاب بهم

مساندة أعمال الدفاع المدني وعمليات وخطط الإيواء والإخلاء