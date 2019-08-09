وزير الحج: كاميرات وبطاقات ذكية لمعرفة أعداد الحجاج في الجمرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة، حيث بلغ عددهم حتى مساء أمس ‏1.860.000 حاج من خارج المملكة‏، ونحو 400,000 حاج من داخل المملكة، واستقر نصف الحجاج أمس في مشعر منى، لافتا إلى استخدام كاميرات وبطاقات ذكية لمعرفة أعداد الحجاج في الجمرات والطرق المؤدية إليها.

وقال إن الوزارة وقفت على توافد الحجاج إلى مشعر منى، مبينا أن جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى ‏وعرفة، مؤكدا أن جميع الخطط تسير حسب ما خطط لها، كما اطلعت الوزارة أمس مع وزارة النقل ‏والجهات الأخرى على مسار التصعيد إلى عرفات، وتوفر الخدمات وجاهزية المخيمات، والحضور الأمني، وتوفير وسائل السلامة، والمراكز الصحية.

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وأوضح أن الوزارة بدأت منذ وقت سابق في البرامج التوعوية للحجاج في بلدانهم‏، حيث أصدرت للمرة الأولى تأشيرات الحج الالكترونية من قبل وزارة الخارجية مما سهل الكثير من الإجراءات على الحجيج، مشيرا إلى الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مما سهل إجراءات الدخول، حيث فصلت حركة الحجاج عن أمتعتهم، ‏ونقل العفش بحافلات مستقلة إلى مقر سكن الحجاج.

وبين أن ‏تجارب المملكة في الخارج في خدمة ضيوف الرحمن لا تضاهى، مشيرا إلى تواجد نحو مليوني حاج ظهر أمس في مكة المكرمة، إضافة إلى سكان مكة دون وجود أي ازدحام أو اختناقات، وهذه جاءت بفضل الله بعد خبرات وتجارب سابقة.

وتحدث بنتن عن خدمة المسار الالكتروني، الذي يعد ‏بنية تحتية ومرجعا لمعرفة جميع المعلومات عن الحجاج قبل وصولهم مما أسهم في أتمتة معظم ‏الخطوات التي يقوم بها الحاج، حيث يبدأ الحاج عبر المسار الالكتروني في تسجيل مقر ‏‏السكن ووسيلة النقل والتنقلات من جدة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإلى المدينة المنورة ‏إلى جانب التغذية التي سيحصل عليها خلال الرحلة التي سيقدم عليها.

آلية تفويج الحجاج بحسب بنتن: