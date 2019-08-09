17.200 حافلة تنقل الحجاج إلى منى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

خصصت وزارة الحج والعمرة نحو 12 ألف حافلة لبرنامج النقل العام (الرد والردين)، ونحو 5200 حافلة في برنامج النقل الترددي، للمشاركة في خطة تفويج ضيوف الرحمن من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأوضح المشرف العام على قطاع النقل بالوزارة الدكتور بسام غلمان لـ»مكة» أن حجم الأسطول المشارك في نقل الحجاج في المشاعر المقدسة بلغ نحو 18.500 ألف حافلة من خلال 49 شركة تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، مشيرا إلى أن خطة تفويج الحجاج إلى منى بدأت بعد منتصف يوم السابع من ذي الحجة، من خلال برنامجين رئيسين (النقل العام والنقل الترددي).

وأضاف أنه جرت جدولة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى، وقد روعي فيها رغبة بعض الحجاج ممن يريد تأدية صلاة الجمعة في المسجد الحرام، حيث خصصت لهم رحلات بعد الصلاة مباشرة أو بعد الصلاة في وقت آخر.

18,500حافلة

49 شركة نقل مرخصة

عدد حافلات نقل الحجاج:

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1 النقل العام بـ (الرد والردين):

12 ألف حافلة

2 النقل الترددي:

5200 حافلة

الحجاج الباقون لأداء صلاة الجمعة يتم نقلهم:

01 بعد الصلاة مباشرة

02 بعد الصلاة في وقت آخر