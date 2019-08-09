أمانة جدة تعتمد مواقع بيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة لموسم حج 1440ه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اعتمدت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة عدد (6) مواقع لبيع الأنعام عن طريق السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ ضمن سعي الأمانة للتخفيف على المواطنين والمقيمين وذلك وفق آلية منظمة لهذا العمل حيث أكدت م. عهود الشمراني مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام أن نقاط بيع الأنعام ستكون موزعة في أنحاء المحافظة، ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، كما أشارت م. الشمراني بأن تلك المواقع جهزت بما يتناسب وعدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة وكذلك لتنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت م. عهود الشمراني أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة هي: (بلدية ثول شرق الخط السريع) – (بلدية الجنوب بحي الأجاويد خلف بندة) (بلدية طيبة شارع الحمدانية) – (بلدية حي السبيل بجوار المسلخ الأهلي) – (بلدية أبرق الرغامة بموقعين: الأول بجوار مسلخ البلدية الرئيسي والموقع الثاني يقع أمام مصنع البيبسي).

كما طالبت أمانة جدة المواطنين والمقيمين بالتعاون والالتزام بتلك المواقع وعدم الشراء من البائعين الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، وأكدت أمانة محافظة جدة، أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.