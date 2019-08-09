زيادة استيعاب المسالخ.. ولجان لمنع الذبح العشوائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ الطاقة الاستيعابية وزيادة الإنتاج للتعامل مع الهدي والأضاحي، إذ عمدت إلى توفير الكوادر البشرية والمعدات الآلية في 5 مسالخ في مكة المكرمة، و8 وحدات ذبح بالمشاعر المقدسة.

وتشارك الأمانة مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التنظيم والإصحاح البيئي في لجان الذبح العشوائي، والتوزيع الخيري للحوم، وتصعيد الجزارين، والمسالخ الموقتة، وأخيرا لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي.

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وتعمل وفق خطة وبرنامج معد مسبقا لإدارة المسالخ تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية، وتصحيحها لجميع الممارسات الخاطئة بالمسالخ وأسواق الماشية من خلال واقع التعامل مع الإعداد والتجهيز، وتداول العرض لدى أصحاب المحلات أو لدى المستهلك. وتشرف الأمانة على مقاولي نظافة وحدات الذبح وتشغيل مراكز مراقبة الماشية البالغ عددها 32 مركزا، كما تجهز الساحات بمنطقة العكيشية لاستخدامها كسوق لبائعي المواشي وتأمين اللوحات الإرشادية الدالة إليها وإنارتها مع تنظيم مداخل السيارات ومخارجها.

ومن الخطط أيضا التنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة في حال ظهور أي حالة اشتباه في المسالخ لاتخاذ الإجراء اللازم.

من جهة أخرى سمحت الأمانة للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بذبح الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق.

ويأتي قرار السماح رغبة من الأمانة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم، مشترطة حصول المطابخ الأهلية على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتحقق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، وكذلك توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، وتهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية للذبح، إضافة إلى تهيئة شبكة تصريف المخلفات السائلة.