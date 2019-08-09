رفع جاهزية غرف التنفس الصناعي بمستشفى منى الجسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى رفع مستشفى منى الجسر جاهزية غرف التنفس الصناعي تحسبا لأي طارئ، مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى في الثامن من ذي الحجة لموسم حج هذا العام. وتتضمن غرف التنفس الصناعي في المستشفى 6 أسرة، زودت بـ17 جهاز أكسجين، و3 أجهزة لتخطيط القلب، مع أجهزة الشفط، إضافة لـ4 أجهزة للتنفس الصناعي، وجهازين لصدمات القلب، وجهاز لغازات الدم، كما جرى توفير 6 أجهزة للعلامات الحيوية. كما دعمت غرف التنفس الصناعي بطاقم طبي مكون من 14 ممرضا وممرضة، وأخصائيي طوارئ، إضافة إلى طبيب استشاري. يذكر أن مستشفى منى الجسر بسعة 150 سريرا يقدم خدماته العلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر منى جنبا إلى جنب مع مستشفيات المشاعر الأخرى، وهي مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرا، ومستشفى منى الوادي بسعة 160 سريرا، وأخيرا مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا، إضافة إلى 22 مركزا صحيا موزعة داخل مشعر منى، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من إكمال مناسكهم بيسر وسهولة.



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