، الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى" ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الحج، أنَّ إحدى الشركات الوطنية أنهت تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطور، ودخلت الخدمة في مخيمات مشعر منى قبل ثلاث سنوات، وهذا العام اكتمل المشروع على جميع مخيمات مشعر منى، بعد أن أبرم صندوق الاستثمارات العامة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، عن طريق تحالفها مع شركة أسترالية.
وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "تم الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي "بريز إير الأسترالي" المطور في مشعر منى؛ حيث انتهت المجموعة من فك المكيفات القديمة واستبدالها بالجديدة خلال 3 أعوام، وتم التشغيل والتسليم للمشروع في وقته بحسب العقد المبرم".
وأبانت المصادر أنَّ المواصفات التي تميز المكيف الحديث عن المكيف القديم كثيرة؛ من أهمها تصميمه، بحيث يكون استبدال أي قطعة فيه لا تتجاوز مدة 5 دقائق، فهو يعمل بدون "سير– رمان- براغي"، إضافة إلى أنَّ شكل المكيف وأجزاءه الداخلية مصنوعة من البلاستيك؛ فهو لا يتأثر بالأملاح، ولا بالعوامل الخارجية؛ ما يقلل تكاليف الصيانة للسنين المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ المكيف يعمل بنظام شلال المياه المفتوح، فلا يوجد فيه مواسير وأنابيب قابلة للانسداد بسبب الأوساخ والأتربة؛ ما يضمن برودة مستديمة خلال فترة عمله، كما أنَّه يحقق توفير الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الجهات المعنية، ونجح في استهلاكه لكهرباء أقل بنسبة 50% من المكيفات القديمة؛ الذي سوف يكون سبب وفرة كهرباء في المشاعر المقدسة.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 08:42 PM
موفرة للطاقة وسهلة الصيانة على المدى البعيدالانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى"
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الحج، أنَّ إحدى الشركات الوطنية أنهت تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطور، ودخلت الخدمة في مخيمات مشعر منى قبل ثلاث سنوات، وهذا العام اكتمل المشروع على جميع مخيمات مشعر منى، بعد أن أبرم صندوق الاستثمارات العامة عقدًا مع إحدى الشركات الوطنية، عن طريق تحالفها مع شركة أسترالية.
وقالت المصادر لـ"الخليج 365": "تم الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي "بريز إير الأسترالي" المطور في مشعر منى؛ حيث انتهت المجموعة من فك المكيفات القديمة واستبدالها بالجديدة خلال 3 أعوام، وتم التشغيل والتسليم للمشروع في وقته بحسب العقد المبرم".
وأبانت المصادر أنَّ المواصفات التي تميز المكيف الحديث عن المكيف القديم كثيرة؛ من أهمها تصميمه، بحيث يكون استبدال أي قطعة فيه لا تتجاوز مدة 5 دقائق، فهو يعمل بدون "سير– رمان- براغي"، إضافة إلى أنَّ شكل المكيف وأجزاءه الداخلية مصنوعة من البلاستيك؛ فهو لا يتأثر بالأملاح، ولا بالعوامل الخارجية؛ ما يقلل تكاليف الصيانة للسنين المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ المكيف يعمل بنظام شلال المياه المفتوح، فلا يوجد فيه مواسير وأنابيب قابلة للانسداد بسبب الأوساخ والأتربة؛ ما يضمن برودة مستديمة خلال فترة عمله، كما أنَّه يحقق توفير الطاقة، وهذا ما تطمح إليه الجهات المعنية، ونجح في استهلاكه لكهرباء أقل بنسبة 50% من المكيفات القديمة؛ الذي سوف يكون سبب وفرة كهرباء في المشاعر المقدسة.
، الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من تركيب 43 ألف مكيف صحراوي مطورة في مخيمات مشعر "منى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.