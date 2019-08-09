محمد بن مسعود - الدمام - يقام بين البريطاني "جوشوا" والمكسيكي "رويز" أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والذي سيجمع البريطاني " جوشوا" والمكسيكي "رويز".

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".

ووصفت الهيئة المواجهة بنزال الدرعية التاريخي، وقالت: "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".

وأشارت الهيئة إلى أن التذاكر ستطرح قريباً، مشيرة إلى إقامة مفاجآت كبرى مصاحبة. 09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 08:30 PM يقام بين البريطاني "جوشوا" والمكسيكي "رويز" Advertisements "الدرعية" تستضيف نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل "الدرعية" تستضيف نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والذي سيجمع البريطاني " جوشوا" والمكسيكي "رويز".

وقالت الهيئة عبر تغريدة: "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".

ووصفت الهيئة المواجهة بنزال الدرعية التاريخي، وقالت: "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".

وأشارت الهيئة إلى أن التذاكر ستطرح قريباً، مشيرة إلى إقامة مفاجآت كبرى مصاحبة. الكلمات المفتاحية ، "الدرعية" تستضيف نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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