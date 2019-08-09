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تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل ممثلة بمركز أمن طرق التربية شمال حائل، فجر اليوم الجمعة ٨ ذي الحجة ١٤٤٠هـ، من القبض على فتاة سعودية عشرينية ضمن عِدة شباب سعوديين في مسيرة على طريق حائل- الجوف.
وفي التفاصيل، ضيّق رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز التربية شمال حائل، الخناق على عِدة سيارات من نوع تويوتا "هايلوكس" و"ربع"، فجر اليوم الجمعة، شكّلت مسيرة شبابية على طريق حائل- الجوف، ولوحظ تمركز تلك السيارات حول مركبة من نوع جيب "ربع"، يستقلها مواطن عشريني برفقته فتاة سعودية عشرينية.
وادعى الشاب أن الفتاة قريبته، وأنه عابر سبيل عبر الطريق وتفاجأ بإحاطة السيارات به، وبعد التحقق من هويتيهما اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للشاب العشريني، خلافاً لما كان يدعي.
وتحفظ أمن طرق المركز على الشاب والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما، فيما تم التحفظ على عِدة شباب ضمن المسيرة.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 08:26 PM
تم تسليمها لجهات الاختصاص لإكمال الإجراءات بحقها
تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل ممثلة بمركز أمن طرق التربية شمال حائل، فجر اليوم الجمعة ٨ ذي الحجة ١٤٤٠هـ، من القبض على فتاة سعودية عشرينية ضمن عِدة شباب سعوديين في مسيرة على طريق حائل- الجوف.
وفي التفاصيل، ضيّق رجال الأمن من القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز التربية شمال حائل، الخناق على عِدة سيارات من نوع تويوتا "هايلوكس" و"ربع"، فجر اليوم الجمعة، شكّلت مسيرة شبابية على طريق حائل- الجوف، ولوحظ تمركز تلك السيارات حول مركبة من نوع جيب "ربع"، يستقلها مواطن عشريني برفقته فتاة سعودية عشرينية.
وادعى الشاب أن الفتاة قريبته، وأنه عابر سبيل عبر الطريق وتفاجأ بإحاطة السيارات به، وبعد التحقق من هويتيهما اتضح أن الفتاة لا تمت بأي صلة للشاب العشريني، خلافاً لما كان يدعي.
وتحفظ أمن طرق المركز على الشاب والفتاة وتم تسليمهما لجهة الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما، فيما تم التحفظ على عِدة شباب ضمن المسيرة.
، أمن طرق "تربية حائل" يضبط عشرينية بمسيرة شباب باتجاه الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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