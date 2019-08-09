، حجاج لـ"الخليج 365": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدوا اندهاشهم من الإجراءات النوعية المقدّمة بمشعر منى في يوم التروية

أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "الخليج 365"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"الخليج 365": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.

فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.

وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.