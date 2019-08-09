- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "الخليج 365"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"الخليج 365": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.
فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.
وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 08:03 PM
أبدوا اندهاشهم من الإجراءات النوعية المقدّمة بمشعر منى في يوم الترويةحجاج لـ"الخليج 365": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس
أبدى عدد من الحجاج بمشعر منى، اندهاشهم من الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشيرين إلى أن الصورة المنقولة تحوّلت إلى واقع ملموس من خلال المستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم من دخولهم إلى المملكة حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وانبهر ضيوف الرحمن الذين الْتقت بهم "الخليج 365"، من الإجراءات والخدمات والتقنية الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة لتسهيل أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
فمن جانبه عبّر الحاج الأمريكي "محمد شيخ" بقوله لـ"الخليج 365": ما شاهدنا ولمسناه من خدمات تقدم لضيوف الرحمن، تفوق التصور وتبهر المشاهدة، انسياب في الحركة وتنظيم وإرشاد وخدمات إلكترونية.
فيما قال الحاج الباكستاني "ساجد برويز": الواقع الملموس بالمشاعر المقدسة يفوق التصور، والخدمات الكبيرة لا يمكن أن يتصورها الحاج.
وأضاف: أُقضي هذا العام حجة العمر لأول مرة، ولم أكن أتوقع هذا الحجم الضخم من الخدمات التي تقدم للحجاج؛ فالإجراءات منظمة والتسهيلات ميسرة.
، حجاج لـ"الخليج 365": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حجاج لـ"الخليج 365": خدمات المملكة بالمشاعر مِن تَصَوّرٍ منقول لواقعٍ ملموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.