دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. منفّذ عملية «معهد الأورام» ودّع أسرته في حديقة شهيرة قبل الجريمة

نجحت وزارة الداخلية المصرية خلال فترة قياسية، من التوصُّل إلى هوية مرتكب حادثة معهد الأورام بالقاهرة، التي أسفرت وفقًا لآخر إحصائية عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة العشرات، ونشرت الداخلية مقطعًا مصورًا لتوديع الإرهابي أهله أمام حديقة الأزهر الشهيرة في قلب القاهرة، قبل تنفيذ العملية بيوم واحد.

وبيَّن الفيديو تواجد الإرهابي مع أفراد أسرته أمام حديقة الأزهر الشهيرة، التي تقع بطريق صلاح سالم بالقرب من الجامع الأزهر؛ حيث ودّعهم قبل أن يغادر بالسيارة، وتدخل أسرته إلى الحديقة كزوار عاديين.

وكشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل حادث معهد الأورام، موضحة أنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، تم تحديد منفذ الحادث؛ حيث تبيَّن أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، ويُدعى «عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن» واسمه الحركي معتصم، وهو هارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بطلائع حسم.

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وأضافت الداخلية، أنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء، التي عثر عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرة الإرهابي، كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث إلى تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولًا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.

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كما أعلنت الداخلية مقتل 15 إرهابيًا تابعًا لخلية حسم الإرهابية، خلال مداهمة أمنية في محافظة الفيوم، ومدينة الشروق بالقاهرة.

في السياق ذاته، ارتفع عدد ضحايا الحادث الإرهابي إلى 23 شخصًا.

مشاهد ما بعد انفجار معهد الأورام