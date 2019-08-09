شكرا لقرائتكم خبر عن وكاله حوثيه تنشر : القصة الكاملة لإغتيال شقيق عبدالملك الحوثي وكيف تم استدراجه وقتله وفي أي شارع بالعاصمة صنعاء + (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق قائد حركة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك بدر الدين الحوثي، قائلة إنه تعرض لعملية إغتيال نفذتها “أيادي الغدر والخيانة التابعة للتحالف ”، وفق تعبير بيان صادر عن الوزارة.

ولم يشر بيان الوزارة إلى مكان الحادثة أو إلى أي تفاصيل أخرى، لكن الإعلامي البارز في قناة الساحات عبدالحافظ معجب كتب على صفحته في الفيسبوك ما قال أنه القصة الكاملة لإغتيال إبراهيم الحوثي.

وأشار معجب إلى أن إبراهيم الحوثي تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص المعروفين بأن هناك قضية ومشكلة كبيرة يجب حلها والتدخل فيها من قبله شخصيا.. وطلب منه الذهاب إلى أحد المنازل في حدة.

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وقال معجب: وصل الشهيد إلى هناك فطلبوا منه أن يضع سلاحه هو ومرافقه فوق السيارة.. ولأن الشهيد متوااااضع وضع سلاحه ودخل إلى المنزل.. وهناك تم اطلاق النار عليه وعلى مرافقه.

ولفت معجب إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت بعد ذلك إلى المكان وداهمته وداهمت عدة منازل مجاورة مشتبه بها وقامت بنقل الحوثي ورفيقه.

وأكد معجب أن الأجهزة الأمنية ضبطت مجموعة كبيرة من الخلية وكان “بحوزة هذه الخلية أسماء كثيرة من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية والشعبية”.