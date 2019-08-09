شكرا لقرائتكم خبر عن إليك الحل..لتسريع شحن هاتف "آيفون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متابعات-(الوفاق نيوز):يعاني معظم مستخدمي هواتف "آيفون" من بطء شحن الجهاز في بعض الأحيان، ولكن الكثير من الحيل يمكن استخدامها لتعزيز شحن الهاتف بسرعة. - وقف استخدام الهاتف أثناء الشحن يمكن أن يكون من الصعب عدم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، إلا أنه يُنصح بتجنب استخدام التطبيقات أو إجراء مكالمات هاتفية مطولة أثناء شحن الهاتف، لأن هذا النوع من النشاط يؤدي إلى إبطاء العملية. - إيقاف نشاط التحميل والتحديث في الخلفية Advertisements يمكن إيقاف عملية تحديث التطبيقات في خلفية الشاشة للحفاظ على البطارية عند شحن الهاتف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: فتح الإعدادات- انقر على خيار عام- تعطيل ميزة تحديث التطبيق في الخلفية. - تفعيل وضع الطيران تعد ميزة وضع الطيران وسيلة جذرية لشحن الهاتف بسرعة، لأن تفعيلها يوقف تشغيل البيانات واتصال "واي-فاي". - خفض شدة سطوع الشاشة - إيقاف تشغيل الإشعارات

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