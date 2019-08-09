شكرا لقرائتكم خبر عن أول إعتراف ضمني بالهزيمة للقيادي بارز في المجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعترف رئيس ما تسمى الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات المتمرد أحمد سعيد بن بريك، بوجود خيانة داخل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي.

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وقال بن بريك في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": بذلنا جهدنا لكن المؤامرة أكبر منا والطعن في الظهر والخيانة من الداخل.

من جهته، رد الشاعر والمناضل الجنوبي علي حسين البجيري، على تغريدة بن بريك بالقول: احمد بن بريك يبكي ويعض اصابع الندم في حين لا ينفع الندم ارجوكم ارحموا هذا الهبيلة وارفقوا به فهو مسكين وعلى نياته شعر الان بالورطة والمازق الذي اوقعهم فيه كفيل النحس

وكان نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد هاني بن بريك، قد وجه دعوة لميليشياته لاقتحام المؤسسات الحكومية وقصر الرئاسة في معاشيق، اندلعت على اثرها معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي بعدة أحياء بالعاصمة عدن.