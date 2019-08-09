شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..قرار جمهوري يطيح بمسؤول كبير في الشرعية واعفائه من منصبه وتعيين بديلا عنه ( الاسم + تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر يمنية إن قراراً رسميا صدر باعفاء اللواء صغير بن عزيز من منصبه كرئيساً للفريق الحكومي في الحديدة وتعيين اللواء محمد مصلح عيضة رئيساً لفريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة.

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وسيتحتم على الجنرال الجديد للحديدة، أن ينفذ مهمة شبه مستحيلة، تتمثل في إقناع الحكومة اليمنية والحوثيين على مسألة قوات الأمن المحلية، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الميليشيات بخلع زي القتال وارتداء زي القوات المحلية.

وعلى الجنرال الجديد إنجاح ما لم يستطع لوليسغارد، ومن قبله الهولندي باتريك كومارت، على مدار 8 أشهر منذ دخول اتفاقية «استوكهولم» وأبرزها اتفاقية «الحديدة» حيز التنفيذ.

وكان آخر اجتماع للجنة على متن سفينة بالبحر، وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في تصريحات أعقبت الاجتماعات إن هناك 3 قضايا يسعى إلى حلها في الحديدة. ووفقاً لمحتوى التصريحات التي نشره الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث فإن «القضية الأولى هي طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية»، يقول غريفيث: «تلك المسألة التي ما زالت شائكة منذ زمن»، مضيفاً: «أما المسألة الثانية فترتبط بكيفية التعامل مع عائدات الميناء، بينما ترتبط القضية الثالثة بالقضية الأولى وهي الحوكمة والإدارة».

جدير بالذكر ان اعفاء للواء صغير بن عزيز جاء بسبب صدور قرار سابق بتعيينه قائداً للعمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية بديلا عن اللواء خصروف .