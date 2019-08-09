شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل :اعلان حالة الطوارئ في صنعاء .. والكشف عن مكان اغتيال ‘‘إبراهيم الحوثي’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي الارهابية فرضت حالة الطوارئ في بجميع مديريات العاصمة في أعقاب مصرع المدعو "إبراهيم بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم المليشيا.

وقالت المصادر أن الحوثي قتل في أحد مداخل العاصمة صنعاء بكمين مسلح. وكانت مليشيا الحوثي، اعلنت صباح اليوم عن اغتيال شقيق زعيم المليشيا في عملية لم تكشف تفاصيلها بعد.

واعتبر مراقبون أن مليشيا الحوثي قادمة على فصل جديد من التصفيات الحوثية البينية، والتي انطلقت شرارتها الاولى من عقر دار قائدها عبدالملك الحوثي.