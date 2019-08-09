شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. وفاة الشيخ الداعية "وسيم يوسف" قبل قليل في دبي .. شــاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، اليوم السبت، بوفاة الداعية الإماراتي وسيم يوسف جراء حادث سير مروع وقع في الإمارات.

أول ظهور للداعية الإماراتي بعد شائعة وفاته

ولم يؤكد المقربون من الداعية وسيم يوسف نبأ الوفاة حتى اللحظة، خصوصا بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه وسط تساؤلات عن حالته.

Advertisements

وتظل هذه الأنباء شائعات وأخبار غير دقيقة، حيث سنزودكم بالحقيقة حال توفرها من المصادر الرسمية، أو حسابات الداعية وسيم يوسف المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشيخ وسيم يوسف ولد عام 1982 في إربد بالأردن وهو داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير، حيث اشتهر بالدروس الدينية والمواعظ المؤثرة.

الأكثر قراءة الآن