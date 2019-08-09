شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة | تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية ان انفجارا هائلا ضرب العاصمة صنعاء مساء الخميس 8 أغسطس / آب 2019.

وأوضحت المصادر وفقا لوكالة خبر ان انفجار هائلا تبعه تصاعد النيران واعمدة الدخان في منطقة الصيانة شمال العاصمة صنعاء، جراء انفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي.

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ولم تستبعد المصادر ان يكون الانفجار ناتج عن انفجار مخزن اسلحة تابع للمليشيات الحوثية بالقرب من محطة الغاز.

ولم تورد المصادر اي تفاصيل حول الاضرار التي خلفها الانفجار او الضحايا.