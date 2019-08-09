شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة | تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية ان انفجارا هائلا ضرب العاصمة صنعاء مساء الخميس 8 أغسطس / آب 2019.
وأوضحت المصادر وفقا لوكالة خبر ان انفجار هائلا تبعه تصاعد النيران واعمدة الدخان في منطقة الصيانة شمال العاصمة صنعاء، جراء انفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي.
ولم تستبعد المصادر ان يكون الانفجار ناتج عن انفجار مخزن اسلحة تابع للمليشيات الحوثية بالقرب من محطة الغاز.
ولم تورد المصادر اي تفاصيل حول الاضرار التي خلفها الانفجار او الضحايا.
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