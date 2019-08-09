اخبار السعوديه

شاهد | حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة | تفاصيل وصورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة | تفاصيل وصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية ان انفجارا هائلا ضرب العاصمة صنعاء مساء الخميس 8 أغسطس / آب 2019.

وأوضحت المصادر وفقا لوكالة خبر ان انفجار هائلا تبعه تصاعد النيران واعمدة الدخان في منطقة الصيانة شمال العاصمة صنعاء، جراء انفجار محطة لتعبئة الغاز المنزلي.

Advertisements

ولم تستبعد المصادر ان يكون الانفجار ناتج عن انفجار مخزن اسلحة تابع للمليشيات الحوثية بالقرب من محطة الغاز.

ولم تورد المصادر اي تفاصيل حول الاضرار التي خلفها الانفجار او الضحايا.

حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد | حقيقة ماحدث .. إنفجار هائل يضرب العاصمة صنعاء والنيران وأعمدة الدخان تتصاعد في هذه المنطقة | تفاصيل وصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا