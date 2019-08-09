شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان «هام» للراغبين في السفر الى خارج اليمن(تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إلغيت جميع الرحلات إلى مطار عدن الدولي منذ امس الخميس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة وما تشهده من اشتباكات اشعلتها مليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي.
وتوقفت حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بسبب الاشتباكات المسلحة التي وصلت الى محيط المطار، وتحويل الرحلات إلى مطار سيئون بحضرموت.
واعلنت شركة طيران اليمنية الجمعة تحويل الرحلات من مطار عدن الى مطار سيئون .
وخاطبت الشركة «الركاب المغادرين عبر مطار عدن التوجه الى مكاتب اليمنية او الوكيل المعتمد لتغيير سفرهم عبر مطار سيئون الدولي».
وقالت الشركة في اعلانها (اطلع عليه مأرب برس) «انه سيتم اعفاء جميع الركاب من اي فوارق او غرامات».
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