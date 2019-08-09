شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي كويتي:خلال 48 ساعة سيُنظف الجنوب ويبدأ تاريخ جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكويتي أنور الرشيد، اليوم، "المهم الأن استكمال تحرير عدن وقريباً يمكن اليوم أو خلال 48 سأعة حسب تقديرات المراقبين سيُنظف الجنوب مليبدأ الجنوب بتاريخ جديد بعيداً عن الارهاب ".

وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، رصدها "نافدة اليمن": "لا يضحك عليكم أحد ويقول لكم بأن ما يحصل هو صراع مع شرعية هادي لا وألف لا معركة عدن مع الإخوان.. خمس سنوات والجنوبيون معطين الشرعية الخيط والمخيط دون حسيب ولارقيب فكان جزاء الجنوبين الجحود والنكران والنهب وسرقة اللقمة من أفواه أطفال الجنوب".

وتابع: "خمس سنوات كافية ليتأكد الجنوبيون بأن الشرعية ضدهم وليس معهم لذلك من حقهم أن يثوروا ضدها ويطردوها من أرضهم".

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وأوضح: "خمس سنوات من استضافة الجنوبيون للشرعية لعلها تفهم صبر الجنوبيون ولكن شرعية السرق والنهب والفساد وحلفاءهم الإخوان لاعهد ولا أمان لهم فمن حق الجنوبيون أن يثوروا لكرامتهم ويُحرروا أرضهم ويُطهروها من من غدر بهم بعد أن اطعموه من جوع وآمنوه من خوف لا يوجد أسوأ من الغدر".

وأشار: "الجنوب لا بد وأن يتحرر ويُنظف من الفاسدين ومن الإخوان المسلمين تقولون أقصائي قولوا كما تشاؤون لا مكان ولاحُرية لمن يُرِيد وأد الحُرية خمس سنوات وأنتم تعيثون فساداً في الجنوب والدليل لاشيئ تحقق وثار عليكم الشعب الجنوبي بالضبط مثلما ثار عليكم شعب السودان ذات السيناريو".

واختتم تغريداته بالقول: "المرحلة مرحلة تاريخية بلاشك وأعتقد لابل أُجزم بأن المجلس الأنتقالي إتخذ القرار الصحيح فإنتظار دام ثلاث عقود كافية لإتخاذ قرار إنتزاع الحقوق وحسم الأمور".