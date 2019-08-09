شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سياسي يمني أثناء صلاة العشاء .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر بالعاصمة صنعاء، يوم الخميس، أن سياسي يمني توفي في المسجد القريب من منزله وهو ساجدا بالركعة الثانية لصلاة العشاء، بعد افطاره واداؤه لصلاة المغرب وتناوله لطعام العشاء مع زوجته وأولاده.

وأوضح المصدر في تصريح الى ” المشهد اليمني ” أن الشيخ أحمد عبدربه العجي العواضي، الامين العام للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء، و شيخ قبيلة آل مقبل من آل عواض، بمحافظة مأرب، توفي مساء امس الاربعاء، في المسجد القريب من منزله بحي مطار صنعاء، وهو ساجدا بالركعة الثانية لصلاة العشاء، بعد افطاره واداؤه لصلاة المغرب وتناوله لطعام العشاء مع زوجته وأولاده.

جدير بالذكر أن العواضي كان أحد شباب انتفاضة فبراير ومن مؤسسي حزب الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء.