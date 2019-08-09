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شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية الرئاسية تعلن الانتصار .. والتكبيرات تصدح في شوارع المدينة .. وظهور القائد العسكري الذي أرعب المليشيات (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات ألوية الحماية الرئاسية من السيطرة على كريتر، وذلك بعد مواجهات عنيفة منذ أمس الخميس، وتمكنت من السيطرة والانتشار صباح اليوم الجمعة، وفقاً لما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة للحماية الرئاسية وهي تتجول في شوارع المدينة وتحتفل بالانتصار الذي حققته .
وكانت المدينة التي تعد أقدم التجمعات السكنية في مدينة عدن، جنوب اليمن، قد شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ ساعات الصباح الأولى.
وظهر قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة يتجول في معسكر وأحياء مدينة كريتر.
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قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0— ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019
قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي
قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0— ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019
قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0— ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019
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