شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية الرئاسية تعلن الانتصار .. والتكبيرات تصدح في شوارع المدينة .. وظهور القائد العسكري الذي أرعب المليشيات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات ألوية الحماية الرئاسية من السيطرة على كريتر، وذلك بعد مواجهات عنيفة منذ أمس الخميس، وتمكنت من السيطرة والانتشار صباح اليوم الجمعة، وفقاً لما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة للحماية الرئاسية وهي تتجول في شوارع المدينة وتحتفل بالانتصار الذي حققته .

وكانت المدينة التي تعد أقدم التجمعات السكنية في مدينة عدن، جنوب اليمن، قد شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ ساعات الصباح الأولى.

وظهر قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة يتجول في معسكر وأحياء مدينة كريتر.

قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0 — ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019

">

ناس تايمز@nastimes

قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي

Advertisements

قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0 — ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019

1

قائد اللواء الأول حماية رئاسية يقوم بجولة في شوارع #كريتر بعد تطهيرها من مليشيا #المجلس_الانتقالي_الجنوبي pic.twitter.com/DYyUJ0bpK0 — ناس تايمز (@nastimes) August 9, 2019

Twitter Ads info and privacy

See ناس تايمز's other Tweets

نشر قوات أمريكية في هذه المحافظة اليمنية .. و‘‘الرئيس ترامب’’ يكشف مهمتها