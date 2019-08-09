شكرا لقرائتكم خبر عن ”أول فيديو” يكشف حقيقة سقوط منزل وزير الداخلية في عدن ووقوع الميسري والجبواني في قبضة مليشيات الانتقالي.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي تابعة لميشيات المجلس الانتقالي المتمرد في عدن، أخبارا تزعم سقوط منزل وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري في قبضة مليشيات التمرد. وسرعان ما تبين كذب تلك المزاعم بمقطع فيديو صرح فيه الميسري ووزير النقل الجبواني، بالحقيقة كاملة.

Advertisements وفي الفيديو الذي حصل عليه، محرر "بويمن" يظهر الميسري إلى جوار الجبواني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، فضل حسن، من داخل منزل وزير الداخلية وهم يطمنون أبناء عدن بأن الأمور طيبة والتقدم مستمر لإخماد التمرد وتأديب المتمردين الموتورين.

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